Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Illegale Müllentsorgung im Wald bei Leubsdorf

Leubsdorf (ots)

Durch den Bürgermeister von Leubsdorf, wurden der Polizei Linz am Rhein 10 Lkw-Reifen gemeldet, welche auf einem Feldweg abgehend von der L254 zwischen Rothe Kreuz und Weißfeld im Bereich "Am schwarzen Kreuz" illegal entsorgt wurden. Die Reifen wurden dort mit Felgen deponiert.

Wer hat hierzu Beobachtungen gemacht und kann die Ermittlungen unterstützen?

Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein oder an die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Linz a. R. Tel.: 02644-943-0 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell