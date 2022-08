Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tag der offenen Tür bei der Polizei Bitburg - Programmveröffentlichung

Bitburg (ots)

Ergänzend zu ihrer Pressemitteilung vom 18.08.2022, 16:59 Uhr, stellt die Polizeiinspektion Bitburg den Zeitplan für ihren Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag, 04.09.2022, in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr in der Erdorfer Straße 10 vor. Die Vorführungen der Polizeipuppenbühne sowie der Diensthundestaffel finden abwechselnd zwischen 12:00 und 15:00 Uhr zu jeder vollen Stunde statt. Führungen durch ausgewählte Bereiche der Dienststelle in Abständen von 45 Minuten. Die Präsentation des Fuhrparkes sowie der Einsatzausstattung finden ebenso wie die Tipps zur Kriminal- und Verkehrsprävention durchgehend statt. Für die Bewirtung ist durch die Westeifel-Werke ebenfalls gesorgt.

Die Polizeiinspektion Bitburg freut sich auf interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell