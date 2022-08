POL-HST: Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr

Bergen auf Rügen (ots) - In der Zeit von Sonntag, dem 07.08.2022, 22:30 Uhr bis Montag, dem 08.08.2022, 05:30 Uhr verschafften bislang Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Hotels in der Hafenstraße in Lauterbach auf der Insel Rügen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.600 Euro. Die Kriminalpolizei war am Tatort ...

