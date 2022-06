Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220620 - 0654 Frankfurt-Preungesheim: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(fue) Auf bislang unbekannte Weise wurde ein auf einem Spielplatz in der Herrenapfelstraße befindliches hölzernes Klettergerüst am Sonntag, den 19. Juni 2022, gegen 03.10 Uhr, angezündet. Das Gerüst brannte daraufhin fast vollständig nieder, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert EUR. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer 069-75551599 zu melden.

