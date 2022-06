Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220620 - 0651 Frankfurt-Gallus: Radfahrer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Der 59-jährige Fahrer eines Hyundai befuhr am Sonntag, den 19. Juni 2022, gegen 16.50 Uhr, die Frankenallee in Richtung der Schmidtstraße. In Höhe der Hausnummer 351 kreuzte plötzlich ein 36-jähriger Radfahrer aus dem Fuß- und Radweg der Weilbacher Straße die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenprall mit dem Pkw. Der Radler stürzte auf die Straße und wurde schwer verletzt. Der Mann musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zusammen etwa 2.700 EUR.

