Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220619 - 0647 Frankfurt-Bockenheim/Hausen: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. Juni 2022) kam es an der U-Bahnstation "Am Industriehof" zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem ein Unbekannter von einem 31-Jährigen das Portemonnaie erlangte.

Ein 31-jähriger Mann befand sich gegen 02:22 Uhr in einer U-Bahn der Linie 7 und verließ diese an der Station "Am Industriehof". Dort geriet er mit einem anderen Mann, der die U-Bahn ebenfalls verlassen hatte, in verbale Streitigkeiten. Im Laufe einer sich nun entwickelnden Auseinandersetzung entwendete ihm sein Gegenüber das Portemonnaie, welches der 31-Jährige wieder zurückerlangen wollte. Als der Unbekannte jedoch nun einen Gegenstand, möglicherweise ein Messer oder ein Pfefferspray, aus der Hosentasche hervorholt, ließ der 31-Jährige von dem Versuch ab. Der Dieb machte sich im Anschluss mit der Beute zu Fuß in Richtung "Am Hohen Weg" davon.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 170 bis 180 cm groß, kurze braune Haare, brauner Bart, nordafrikanische Erscheinung; bekleidet mit grünem Poloshirt und dunkler Jeans.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069- 75511100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

