Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zug überrollt Fahrrad - Bundespolizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Am Sonntagabend (01. Mai) hat eine Regionalbahn in Gütersloh ein Fahrrad überfahren. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Als der Zug von Hamm nach Bielefeld gegen 22.20 Uhr den Bereich des Westrings befuhr, spürte der Triebfahrzeugführer einen Schlag am Zug. Er führte eine Notbremsung durch, die Strecke wurde gesperrt. Da ein Personenunfall nicht auszuschließen war, wurde die Rettungskette ausgelöst. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Bundespolizei waren ebenso im Einsatz wie der Notfallmanager der Deutschen Bahn. Bei der Absuche der Bahnstrecke nach einer eventuell verunfallten Person wurde zunächst nur ein überfahrenes Fahrrad gefunden. Es kam auch eine Drohne der Feuerwehr Gütersloh zum Einsatz. Glücklicherweise konnte ein Personenunfall danach ausgeschlossen werden.

Der Unfallzug wurde im vorderen Bereich derart beschädigt, dass er nach seiner Weiterfahrt nach Gütersloh aus dem Betrieb genommen werden musste. Durch den Einsatz blieb die Bahnstrecke für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Zwei Züge fielen aus, 21 Züge erhielten Verspätungen von zusammen rund 13 Stunden. Die rund 100 Fahrgäste der Regionalbahn blieben unverletzt.

Die Bundespolizei sucht Zeugen:

Wer hat am Sonntagabend vor 22.20 Uhr Personen wahrgenommen, die sich mit einem anthrazitfarbenen Fahrrad der Marke Bergamont im Bereich der Eisenbahnstrecke am Westring aufhielten? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienst-stelle entgegen.

