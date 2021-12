Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fritteuse geriet in Brand - Frau leicht verletzt

Lübz (ots)

Beim Brand einer Fritteuse ist am späten Donnerstagvormittag in Lübz eine 74-jährige Frau leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Frau in der Küche ihrer Wohnung Essen in der Fritteuse zubereiten wollen, als es dabei aus noch ungeklärter Ursache zum Ausbruch des Feuers kam. Durch das Ausbreiten der Flammen wurde auch ein Teil des Küchenmobiliars in Mitleidenschaft gezogen. Zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand wenig später in dem betreffenden Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße. Die 74-jährige Wohnungsmieterin wurde anschließend mit Verdacht auf eine erlittene Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die betreffende Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

