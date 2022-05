Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bewaffnet, schwanger und 6 Kilo Marihuana

Aachen (ots)

Nach der Einreise über die A 4 aus den Niederlanden wurde ein junges Pärchen durch die Bundespolizei Aachen am Maiwochenende angehalten und überprüft. Der Geruch von Marihuana blieb den Beamten nicht verborgen. Dieses führte das aus der Region stammende deutsche Pärchen in mehreren Pappkartons mit sich. Neben insgesamt 6,12 kg Marihuana wurde eine nicht registrierte scharfe Schusswaffe nebst dazugehöriger Munition aufgefunden. Bei der im 7. Schwangerschaftsmonat befindlichen Beifahrerin wurde weiterhin ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Nachdem ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit der Frau attestierte, wurden beide dem Polizeigewahrsam zugeführt. Statt Maifeier mussten sie beim zuständigen Haftrichter vorstellig werden. Dieser ordnete eine Haft an. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Zollfahndung fortgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell