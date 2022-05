Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Gleis aufgehalten - Bundespolizei verhaftet Mann in Paderborn

Paderborn (ots)

Durch seinen Aufenthalt in den Gleisen im Hauptbahnhof Paderborn hat am Sonntagnachmittag (01. Mai) ein 24-Jähriger die Aufmerksamkeit der Bundespolizei auf sich gezogen. Jetzt sitzt er in Haft.

Als der Mann die Gleise wieder verlassen hatte, kontrollierten ihn die Bundespolizisten. Dabei kam heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund bestand. Der Bielefelder war vom Amtsgericht Kamen wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden, die er nur unvollständig bezahlt hatte. Da er die Reststrafe von 220 Euro auch jetzt nicht bezahlen konnte, wurde er für die nächsten elf Tage in die Justizvollzugsanstalt Detmold eingeliefert.

