Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Gestohlener Roller an der Streckbrücke

Polizei Pirmasens (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer teilte am 20.08.2022, gegen 13:30 Uhr, einen Roller auf dem Gehweg an der Streckbrücke stehen würde. Die Überprüfung ergab, dass Teile an dem Roller demontiert waren. Bei der Rücksprache mit dem Halter konnte festgestellt werden, dass der Roller am Tag zuvor gegen 09:00 Uhr am Hauptbahnhof abgestellt worden war. Vor Ort erklärte ein Zeuge, dass zwei Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren den Roller abstellten. Die beiden hätten Helme getragen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

