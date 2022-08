Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an Haustür

Polizei Pirmasens (ots)

Am 20.08.2022, gegen 05:00 Uhr, meldete eine Bewohnerin eines Anwesens in der Luisenstraße, dass sie beim Verlassen des Hauses einen betrunkenen Mann vor ihrer Haustür angetroffen hätte. Da an der Haustür eine Scheibe frisch beschädigt war, vermutete die Mitteilerin, dass der ihr unbekannte Mann die Scheibe beschädigt hat. Die Streife suchte die Örtlichkeit auf, konnte jedoch den Mann nicht mehr antreffen und in der Folge auch nicht mehr auffinden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell