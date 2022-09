Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Kreis Rottweil) Radfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Nachtragsmeldung (02.09.2022)

Sulz am Neckar (ots)

Am Donnerstagabend hat sich gegen 18.20 Uhr an der Einmündung der Uferstraße auf die Bahnhofstraße ein Unfall ereignet. Eine 21 jährige Audi-Fahrerin hatte eine 74-Jährige auf einem Pedelec erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt (wir berichteten). Heute ist die Radfahrerein in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

