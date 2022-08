FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am 30.07.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 21:39 Uhr zu einer unbekannten Rauchentwicklung in Voerde alarmiert worden. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass es sich um ein Feuer in einer Feuerschale handelte. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Es waren die Löschgruppe Voerde und die hauptamtliche Wache mit insgesamt 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 22:21 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale ...

