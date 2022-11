Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221102-4: Verdächtiger festgenommen - Polizei stellt Drogen und Bargeld sicher

Frechen (ots)

In Frechen hat die Polizei am Montagnachmittag (31. Oktober) einen 34-Jährigen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben. Beamte fanden bei seiner Durchsuchung Cannabis, Amphetamine, Ecstasy und eine vierstellige Bargeldsumme. Zudem ordneten die Uniformierten die Entnahme einer Blutprobe an, da der unter Drogeneinfluss stehende Mann zuvor versucht hatte mit einem Roller zu flüchten.

Polizisten sahen gegen 16 Uhr den verdächtigen Rollerfahrer auf der Lindenstraße. Als der Mann merkte, dass die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er in eine nahegelegene Parkanlage. Polizisten die bei der Fahndung unterstützten stellten den Mann schließlich in einem Supermarkt am Zedernweg. Bei seiner Personenkontrolle fanden sie Drogen und den Schlüssel zum Roller, den der Verdächtige zuvor in dem Park versteckt hatte. Die Beamten ordneten wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss die Entnahme einer Blutprobe an. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizisten zudem zwei Wohnungen, in denen sich der polizeibekannte Mann regelmäßig aufhält.

Nach der Festnahme des 34-Jährigen erkundigte sich ein vermeintlicher Freund (20) des Beschuldigten nach ihm auf der Polizeiwache in Frechen. Er verließ die Wache. Kurze Zeit später leiteten Polizisten Ermittlungen gegen ihn ein. Im Rahmen eines Einsatzes sahen Polizisten wie der 20-Jährige mehrere Gegenstände wegwarf. Hierbei handelte es sich ebenfalls um mehrere Verkaufseinheiten Betäubungsmittel. Gegenstand der Ermittlungen der Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 13 ist unter anderem, welche Verbindung zwischen den beiden Männern besteht. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell