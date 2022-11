POL-REK: 221102-3: Polizisten stoppen Autofahrer mit auffälligem Fahrstil - Blutprobe

Hürth (ots) - Am Mittwochvormittag (2. November) ist ein Autofahrer (37) bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Kalscheuren schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Patienten umgehend in ein Krankenhaus, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Nach ersten Ermittlungen war der 37-Jährige gegen 09:30 Uhr mit seinem Opel auf der Bundesstraße 265n in Richtung Hürth-Efferen unterwegs. Als er in Höhe ...

