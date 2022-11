Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221102-1: Einbrecher erbeuten Autoschlüssel und flüchten mit Audi - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Fahrzeugortung: Polizisten stellen das gestohlene Fahrzeug wenig später sicher

Derzeit noch unbekannte Einbrecher haben am frühen Dienstagmorgen (1. November) in Bergheim-Zieverich einen Autoschlüssel aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Damit öffneten die Täter nach derzeitigem Sachstand einen vor dem Haus abgestellten Audi und flüchteten damit vom Tatort. Einsatzkräfte fanden das entwendete Fahrzeug später auf einem Parkplatz am Bahnhof Kerpen-Buir.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Täter gegen 5 Uhr die Eingangstür des an der Agnes-Miegel-Straße gelegenen Hauses aufgehebelt haben. Die Geschädigte (47) gab zu Protokoll, dass sie die Haustüre gehört und dann vor dem Haus nachgesehen habe. Sie habe nur noch die Rücklichter des A4 sehen können. Die Täter sollen aus dem Flur die Handtasche der Anzeigenerstatterin und den Autoschlüssel entwendet haben.

Der Lebensgefährte der Geschädigten ortete den gestohlenen Audi und gab den entscheidenden Hinweis auf den Standort des Fahrzeugs. Einsatzkräfte nahmen neben der Einbruchsanzeige auch noch eine Anzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht auf. Die Täter sollen bei der Flucht mit dem A4 beim Ausparken ein anderes Auto touchiert haben.

Polizisten stellten den in Kerpen aufgefundenen Audi als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an. (he)

