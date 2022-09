Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigung eines Funkstreifenwagens der Polizeiinspektion Haßloch

Haßloch (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr wurde am Bahnhof in Haßloch eine Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Haßloch durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Der oder die Täter näherten sich dem abgestellten Streifenwagen, nutzten die Abwesenheit der in der Nähe eingesetzten Beamten und beschädigten mit bisher unbekannten Gegenständen die Windschutzscheibe des Streifenwagens. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

