Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Breckerfeld (ots)

Am 24.06.2022, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Halver mit seinem Lkw Iveco die Brantener Straße in Fahrtrichtung Breckerfeld. Zeitgleich beabsichtigte eine 36-jährige Frau aus Breckerfeld mit ihrem VW eine Grundstückseinfahrt zu verlassen, um auf die Brantener Straße in Fahrtrichtung Halver zu fahren. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge bei dem sich die 36-jährige Frau leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12000 Euro.

