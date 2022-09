Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und eingeschlagene Scheibe

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Gas- und Bremspedal verwechselt

Auf mehr als 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montag entstand. Kurz nach 18 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem VW die Nietheimer Straße. Da sie das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte, bremste sie ihren Pkw unvermittelt stark ab. Ein 31-Jähriger, der mit seinem Hyundai hinter ihr fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Fahrzeug der 26-Jährigen auf.

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Sachschaden

Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer übersah am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr an der Einmündung Himmlinger Weg/Siedlungsweg den von rechts kommenden Opel Astra einer ebenfalls 40-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Mitsubishi beschädigte eine 56-Jährige am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr einen Skoda Octavia, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Oberen Brühlstraße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Unterschneidheim: Fensterscheibe mutwillig beschädigt

Unbekannte warfen zwischen Freitagmittag, 13.40 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr mit einem faustgroßen Stein die Fensterscheibe eines Klassenzimmers in der Sechta-Ries-Schule ein. Die Täter verursachten dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/33000 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren beschädigte ein 46-Jähriger am Montagmittag gegen 12.40 Uhr mit seinem Lkw in der Straße "An der oberen Halde" den Mercedes eines 50-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell