Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt - Verkehrsunfälle - In Imbiss eingebrochen - Auto aufgebrochen

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 11.09.2022, 16 Uhr und Montag, 12.09.2022, 10 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße geparkter Skoda vermutlich mit einem Schlag oder Tritt auf die Motorhaube mutwillig beschädigt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Winnenden: Linienbus contra Pkw

Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses streifte am Montagmorgen gegen 8:30 Uhr beim Einfahren in eine Bushaltestelle in der Straße Am Jakobsweg einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes eines 85 Jahre alten Autofahrers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Schadenshöhe wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Fellbach: In Imbiss eingebrochen

Zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 7:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in den Lagerraum eines Imbisses in der Max-Planck-Straße ein und entwendeten aus diesem ca. acht Dönerspieße, mehrere Flaschen Rapsöl sowie einige Tüten mit leeren Pfanddosen. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57220 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Porschestraße beim Rückwärtsfahren einen Blumenkübel und fuhr anschließend weiter. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Backnang-Waldrems: Auto aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Montag, 6:45 Uhr wurde in der Illerstraße die Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen und das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht. Die Diebe flüchteten letztlich ohne Beute, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell