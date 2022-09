Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Diebstahl, Einbruch, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Widerstände

Aalen (ots)

Blaufelden: Vorfahrt missachtet

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Samstag gegen 14:30 Uhr der Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße zur Langenburger Straße. Eine 62 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr die Rudolf-Diesel-Straße und wollte von dieser auf nach links auf die Langenburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommende 33-Jährige in ihrem Ford Fiesta. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW.

Crailsheim: Pavillon entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag 23:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr einen an einem Zaun in der Schöneburgstraße angebundenen grünen Pavillon.

Crailsheim: Handtuchspender in Brand gesetzt

Ein Unbekannter setzte am Samstag kurz nach 17:00 Uhr einen Handtuchspender in der Herrentoilette eines Klohäuschens in der Worthingtonstraße in Brand. Das im Spender befindliche Papier fing Feuer. Die Feuerwehr Crailsheim war im Einsatz und löschte den Handtuchspender. Es entstand geringer Sachschaden.

Crailsheim: PKW vs. Fußgänger

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Ford Fiesta die Beuerlbacher Straße. Hierbei erfasste sie einen betrunkenen, auf der Fahrbahn gehenden 19-Jährigen. Dieser wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus.

Crailsheim: Widerstand nach Auseinandersetzung - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstag kurz nach 22:00 Uhr hielt sich ein 17-Jähriger auf dem Volksfestplatz bei den Autoscootern auf. Dabei geriet er mit einem unbekannten Gegenüber aneinander. Die Auseinandersetzung gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die alarmierte Polizei konnte aufgrund der vielen Besucher nur noch den 17-Jährigen vor Ort feststellen. Sein Gegenüber konnte im Gedränge flüchten. Der 17-Jährige wehrte sich gegen die Beamten und leistete Widerstand. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Crailsheim: Jugendlicher bei Auseinandersetzung mit Bierkrug verletzt

Am Samstag gegen 21:00 Uhr kam es auf dem Volksfestplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einer vierköpfigen Gruppe und zwei weiteren Personen. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug ein 21-Jähriger seinem 17-jähgrigen Kontrahenten mit einem Bierkrug gegen den Kopf. Der Jugendliche wurde dadurch verletzt und begab sich selbstständig in eine Klinik.

Crailsheim: Betrunkener randaliert und schlägt Frau

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 1:00 Uhr randalierte ein 24-Jähriger in einem Festzelt auf dem Volksfestplatz. Unter anderem zerstörte er eine Bierbank. Als eine 64-Jährige ihn Ansprach, dass er dies unterlassen solle, schlug ihr der 24-Jährige gegen den Oberkörper und ins Gesicht. Die Frau ließ sich jedoch nicht abbringen, hielt den Man fest und wollte ihn zur Polizei bringen. Daraufhin schlug der Mann erneut auf sie ein. Letztlich konnten Security-Mitarbeiter den Mann zu Boden bringen. Er wurde der Polizei übergeben. Er wies einen Atemalkoholwert von rund 2,26 Promille auf. Der Mann erhielt daraufhin einen Platzverweis. Diesem kam er jedoch nicht nach. Als die Polizeibeamten den Mann vom Gelände führen wollten, wehrte sich der 24-Jährige, indem er einen Beamten umklammerte. Als ein zweiter Beamter die Umklammerung lösen wollte, trat der 24-Jährige nach dem Polizisten. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht. Er wurde daraufhin in eine Gewahrsamseinrichtung verbracht, wo er die Nacht verbringen musste. Dem Mann drohen nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Crailsheim: Verkehrskontrolle eskaliert - Frau schlägt Polizeibeamtin

Am frühen Sonntag kurz nach 2:00 Uhr wollten Polizeibeamte des Polizeireviers Crailsheim in der Bahnhofstraße ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die 39-jährige Fahrerin reagierte von Anfang an sehr aggressiv auf die Ordnungshüter. Als sie in bedrohlicher Art und Weise auf einen Beamten zuging, wurde sie von einer Polizeibeamtin zurückgehalten, woraufhin die 39-Jährige die Beamtin anschrie und ihr ins Gesicht schlug. Daraufhin wurde sie von den beiden Polizeibeamten zu Boden gebracht und fixiert. Eine 49-jährige Mitfahrerin versuchte daraufhin die Beamten von der Frau wegzuziehen. Die 49-Jährige wurde daraufhin ebenfalls von einem Beamten zu Boden gebracht. Die 39-Jährige Fahrerin wurde geschlossen und in eine Klinik zur Blutentnahme gebracht auf dem Weg dorthin beleidigte sie die Beamten und leistet weiter Widerstand. Auch bespuckte sie die Ordnungshüter, weshalb sie eine Spuckschutzhaube über den Kopf gezogen bekam. Die beiden Frauen wurden in eine Gewahrsamseinrichtung verbracht, wo sie die Nacht verbringen mussten. Auf sie kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu. Die Polizeibeamtin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Vellberg: In Wohnhaus eingebrochen

Ein Dieb verschaffte sich am Freitagabend zwischen 19:45 Uhr und 22 Uhr Zugang zum Keller eines Wohnhauses in der Rothalde. Dort entwendete der Langfinger Bargeld, sowie zwei Uhren. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Sperrmüll angezündet

Eine bislang unbekannte Person zündete am Sonntagmorgen zwischen 05:20 Uhr und 05:42 Uhr mehrere Sperrmüllgegenstände an, welche zur Abholung im Königsberger Weg abgestellt waren. Die Feuerwehr kam mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

