POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Fahrräder gestohlen - Verkehrsunfälle

Urbach: Tauben lösen Feuerwehreinsatz aus

Die Freiwillige Feuerwehr Urbach rückte am Sonntagabend kurz vor 19:30 Uhr aufgrund eines Brandalarmes zu einer Firma in der Wasenstraße aus. Bei der Überprüfung der Produktionshalle durch die Feuerwehr stellte sich heraus, dass in der Halle eingeschlossene Tauben den Melder fälschlicherweise ausgelöst hatten.

Fellbach: Fahrrad gestohlen

In der Nacht auf Sonntag zwischen 21 Uhr und 1 Uhr wurde ein Fahrrad vom Hersteller Cube, Typ NuRoad Race, das vor der Volkshochschule in der Eisenbahnstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 1900 Euro. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Beim Einparken Unfall verursacht

Eine 58 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte ihren Pkw am Sonntag gegen 11:30 Uhr am Straßenrand in der Mozartstraße einparken. Hierbei übersah sie einen hinter ihr stehenden Mercedes eines 43-Jährigen und kollidierte mit diesem. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro.

Fellbach: Pedelec entwendet

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen entwendeten bisher unbekannte Diebe ein auf dem Parkplatz vor der Schwabenlandhalle an einem Campingbus angeschlossenes Pedelec. Das Fahrrad vom Hersteller Blaupunkt, Typ Fiete 500 hat eine auffällig leuchtend blaue Farbe. Hinweise auf den Verbleib des Rades oder die Diebe werden vom Polizeirevier Fellbach telefonisch unter der Nummer 0711 57720 entgegengenommen.

Oppenweiler: Betrunken von Straße abgekommen

Ein 59 Jahre alter Skoda-Fahrer befuhr in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr den Rietenauer Weg in Richtung Rietenau. Etwa 300 Meter nach Ortsende Oppenweiler kam er hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und rutschte in einen Graben. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die hinzugerufenen Beamten stellten vor Ort schnell fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand - ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der 59-Jährige wurde zur Blutentnahme und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, seinen Führerschein musste er abgeben. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Sulzbach an der Murr: Auto überschlagen

Ein 59 Jahre alter Daihatsu-Fahrer fuhr in der Nacht auf Sonntag gegen 0:30 Uhr die B14 in Richtung Mainhardt entlang. Auf Höhe Berwinkel wurde er von einem anderen Fahrzeug geblendet und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 59-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

