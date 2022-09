POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Crailsheim - Vorfahrt nicht beachtet und Unfall verursacht Am Freitag gegen 15:15 Uhr befuhr eine 18 Jahre alte Lenkerin mit ihrem Nissan in Crailsheim den Hammerbachweg in Crailsheim. An der Einmündung mit dem Pamiersring, wollte sie nach links in diesen einbiegen. Hierbei übersah sie den Mercedes ...

mehr