Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 17.09.2022, 11:30 Uhr - 3 VErkehrsunfälle, 1 Arbeitsunfall, 1 Diebstahl

Aalen (ots)

Heubach - Arbeitsunfall mit leicht verletzter Person

Als am Freitag gegen 14:00 Uhr in einer Firma ein Azubi mit der Demontage von Lampen an einem Ausbildungsstück beschäftigt war, erlitt der 21 Jahre alte Mann einen Stromschlag. Er hatte vor Beginn der Arbeiten einfach vergessen, die Lampen auszustecken und kam an die stromführenden Kabel. Hierbei wurde er leicht verletzt. Er musste zur Beobachtung im Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Aalen - Diebstahl

Am Freitag gegen 15:15 Uhr stellte ein 84 Jahre alter Mann seinen Wagen in Aalen in der Löwenstraße ab, vergaß aber diesen abzuschließen. Ein bislang unbekannter Täter öffnete hierauf die Beifahrertüre und stahl den Geldbeutel des Mannes, welcher auf dem Beifahrersitz lag. Der Dieb konnte durch einen Zeugen beobachtet und angesprochen werden. Danach flüchtete der Täter zu Fuß. Die Ermittlungen zum Täter dauern derzeit an.

Böbingen - Unfall verursacht und davongefahren

Am Freitag gegen 16:10 Uhr beschädigte ein 83 Jahre alter Fahrer eines Mercedes in Aalen in der Rosensteinstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters den geparkten Opel einer 58 Jahre alten Frau. Der Mercedesfahrer fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Glück für die Opelfahrerin, dass ein Zeuge den Unfall beobachtet hatte und sich die Autonummer des Mercedes notiert hatte. So wird nun der Schaden an ihrem Opel beglichen. Der Mercedesfahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Aalen - Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstagmorgen gegen 00:12 Uhr befuhr ein 63 Jahre alter Fahrer eines Mercedes in Aalen die Friedrichstraße in Richtung Wasseralfingen. Auf Höhe des Gebäudes Nr. 79 wollte er nach links in ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah er den entgegen kommenden VW eines 19 Jahre alten Mannes und kollidierte mit diesen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von über 20.000 Euro. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugfahrer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Da Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr mit 11 Mann in den Einsatz gerufen werden, um diese von der Fahrbahn zu entfernen.

Spraitbach - zu schnell in die Kurve gefahren

Am Samstagmorgen gegen 00:35 Uhr befuhr der 20 Jahre alte Fahrer eines Nissans die B298 in Richtung Mutlangen. Nach dem Ortsausgang Spraitbach wollte er einen Freund überholen, der im Fahrzeug vor ihm saß. Da er aufgrund des Überholvorgangs deutlich zu schnell in die folgende Rechtkurve fuhr, verlor er die Beherrschung über seinen Nissan und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto mehrfach und bleibt in der Wiese liegen. Der Fahrer und eine 18 Jahre alte Mitfahrerin werden hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell