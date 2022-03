Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Weißer Dacia Sandero beschädigt

Kevelaer (ots)

Zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag (27. Februar 2022), 05:30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen weißen Dacia Sandero beschädigt, der auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestellt war. Der Wagen erlitt einen Schaden hinten links an der Stoßstange, ein Parksensor brach heraus. An der Anstoßstelle blieben silberfarbene Lackreste vom Wagen des Unfallverursachers zurück. Zudem lagen rote Splitter, vermutlich von der Heckleuchte des anderen Fahrzeugs, ganz in der Nähe des Dacia. Der Fahrer flüchtete jedoch. Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber, die Angaben zum anderen beteiligten Wagen machen können, wenden sich bitte an die Polizei Goch unter 02823 1080. (cs)

