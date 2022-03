Bedburg-Hau-Hasselt (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (01.03.2022), 19:00 Uhr bis Mittwoch (02.03.2022), 20:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Garage an der Straße "Am Alten Sportplatz". Um in die Räumlichkeiten zu gelangen hebelten die Unbekannten an der Außenseite angebrachte OSB-Platten auf. Aus dem inneren der Garage entwendeten die Täter diverse Werkzeugmaschinen und flüchteten ...

mehr