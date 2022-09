POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Aalen: PKWs am Fahrbahnrand beschädigt- 8000 Euro Schaden Beim Vorbeifahren touchierte am Donnerstag, gegen 16 Uhr, eine 34-Jährige mit ihrem Daimler einen in der Max-Eyth-Straße, am Fahrbahnrand geparkten VW einer 45-Jährigen, sowie einen ebenfalls dort geparkten BMW eines 33-Jährigen. Dabei verursachte sie einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Ellwangen: Blinker falsch gedeutet Ein 37 Jahre alter ...

