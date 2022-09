Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung - Verkehrsunfälle - WhatsApp-Betrug

Aalen (ots)

Winnenden: Glasbausteine beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen schlugen bislang unbekannte Vandalen drei Glasbausteine an der Seitenwand einer Garage in der Schloßstraße ein und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Ins Schleudern geraten

Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag gegen 12:20 Uhr mit seinem Renault die Landesstraße 1151 von Schlichten in Richtung Schorndorf entlang. Hierbei verlor er auf der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, kollidierte zunächst mit der Schutzplanke und anschließend mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 53-Jährigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 7500 Euro.

Schorndorf: Mann wird Opfer von Betrügern

Ein 61-jähriger Schorndorfer überwies am Mittwoch über 9000 Euro auf ein fremdes Konto, nachdem sein angeblicher Sohn ihn per WhatsApp um die Überweisungen aufgrund einer vorgetäuschten Notlage gebeten hatte. In einem späteren Telefonat mit dem echten Sohn flog der Betrug schließlich auf.

Die Polizei rät:

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie solche oder ähnliche Nachrichten erhalten. Überweisen Sie kein Geld ohne vorherige Rücksprache mit Ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer vorab oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat!

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Anfragen nach Geld über WhatsApp oder andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Fellbach: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein 31 Jahre alter Fahrer eines Paketdienstes bemerkte am Donnerstag gegen 13:15 Uhr beim Befahren der Schorndorfer Straße zu spät, dass die vor ihm fahrende 33-jährige Fahrschülerin verkehrsbedingt bremste und fuhr dieser auf. Bei der Kollision zogen sich sowohl die Fahrschülerin, als auch der 21-jährige Fahrlehrer leichte Verletzungen zu. Der Transporter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell