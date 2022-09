Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und zerstochener Reifen

Aalen (ots)

Lorch: Zu flott unterwegs

Ein 70 Jahre alter Golf-Fahrer war am Donnerstagmittag bei starkem Regen zu flott auf der B29 Richtung Stuttgart unterwegs. Er verlor gegen 13 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die rechten Schutzplanken. Anschließend schleuderte er über die Fahrbahn und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Lorch befand sich mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die B29 war bis 14.15 Uhr voll gesperrt.

Bopfingen: Reifen zerstochen

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein Reifen eines Skodas zerstochen, der in der Rosenstraße abgestellt war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Aalen: Thekenplatte entwendet

Bereits frühen Sonntagmorgen entwendeten Diebe vom Bereich einer Gaststätte An der Stadtkirche eine 200x70 cm große Thekenplatte aus Edelstahl. Diese war gesichert hinter einem Bauzaun abgelegt. Der Wert wird auf 1500 Euro beziffert. Die Tatzeit liegt zwischen 3.30 Uhr und 6.30 Uhr. Hinweise auf die Diebe bzw. Verbleib der Platte nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen-Affalterried: Unfallflucht

Am Donnerstag streiften sich in der Mönchsbuchstraße im Begegnungsverkehr ein 69 Jahre alter Golf-Fahrer sowie ein unbekannter Passat-Fahrer. Dieser hielt zwar kurz nach dem Unfall an, entfernte sich anschließend jedoch unerlaubt. Der Schaden am Golf wird auf 2000 Euro beziffert. Weitere Hinweise auf den Passat nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

