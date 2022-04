POL-FR: Steinen: Feuerwehr befreit Kleinkind aus verschlossenen Pkw

Freiburg (ots) - Am Montag, 04.04.2022, in dem Zeitraum zwischen 07.45 Uhr und 11.00 Uhr, wurde von einem Unbekannten ein Trekkingrad der Marke Trek gestohlen. Dieses stand verschlossen in einem Hausflur in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße. Normalerweise sei die Eingangstür verschlossen. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Unbekannte zuvor bei einem Hausbewohner klingelte um in den Hausflur zu gelangen. Der ...

mehr