POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt, Zigarettenautomat aufgebrochen, Einbruch und Unfall

Aalen (ots) - Waiblingen: Unfallflucht Am Montag in der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Fuggerstraße einen geparkten Audi A2 und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Audi beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das ...

