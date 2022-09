Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Kontrolle Beamte beleidigt, Feuerwehreinsatz, Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Mann beleidigt Polizeibeamte bei Kontrolle

Am Donnerstagmorgen kurz nach 2:00 Uhr fiel einer Polizeistreife der Fahrer eines E-Rollers auf dem Volksfestplatz auf. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Daraufhin sollte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte er sich zunächst durch Wegfahren zu entziehen. Letztlich konnte ein Beamter den 45-jährigen Fahrer durch einen beherzten Griff an der Weiterfahrt hindern. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter, dass der 45-Jährige offenbar unter Alkohol- und möglicherweise auf Betäubungsmitteleinfluss stand. Zudem stellte sich heraus, dass der von ihm gefahrene E-Roller auf bis zu 36 Kilometer in der Stunde beschleunigt werden konnte. Während der gesamten Kontrolle beleidigte der Roller-Fahrer die Beamten auf üble Art und Weise und verhielt sich sehr aggressiv. Ihm drohen daher nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Rot am See: Essen auf Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Gegen 4:30 Uhr am Donnerstagmorgen wurde über die integrierte Rettungsleitzentrale Rauch in einem Mehrfamilienhaus im Alemannenweg gemeldet. Vor Ort konnte die Feuerwehr in die betroffene Wohnung gelangen und stellte fest, dass offenbar vergessenes Essen auf einem Herd für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Der 29-jährige Bewohner der Wohnung konnte unverletzt aus der Wohnung gebracht werden. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 50 Wehrleuten vor Ort im Einsatz.

Mainhardt: Unfallflucht

Gegen 14:30 Uhr am Mittwoch rangierte ein bislang unbekannter LKW- oder Sattelzuglenker mit seinem Gefährt aus dem Stangenweg in die Schulstraße. Hierbei beschädigte er einen Gartenzaun an einem Grundstück in der Schulstraße. Der Fahrer stieg aus und reparierte offenbar sein ebenfalls beschädigtes Rücklicht notdürftig, kümmerte sich aber nicht um die Schadensregulierung an dem Zaun. Anschlie0end entfernte sich der LKW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Zain beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell