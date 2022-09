Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Auto zerkratzt - Brand einer Maschine - Diebstahl von Geldbörse

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Fuggerstraße einen geparkten Audi A2 und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Audi beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Urbach: 35.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 27-jähriger Tesla-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr die Robert-Bosch-Straße und kam hierbei auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten Renault. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand.

Schorndorf: VW-Fahrer nach möglichem Unfall gesucht

Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Fiat-Transporters parkte sein Fahrzeug am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr in der Ulrichstraße am Straßenrand hinter einem VW Tiguan oder Touareg ein. Als er anschließend ausstieg, stellte er am VW einen Schaden im Bereich der hinteren rechten Stoßstange fest. Da er unsicher war, ob er den Schaden verursacht haben könnte, hinterließ er am VW eine entsprechende Notiz. Als er den Vorfall zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizei meldete, war das Fahrzeug schließlich nicht mehr vor Ort. Der Fahrer des VW wird daher gebeten, sich zur Klärung des Vorfalls unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Backnang: Audi zerkratzt

Auf einem Parkplatz innerhalb des Schweizerbaus wurde am Montag, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr ein Audi rundum zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191 9090 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Brand von Maschine

Die Sulzbacher Feuerwehr rückte in der Nacht auf Donnerstag mit zwei Fahrzeugen sowie zwölf Einsatzkräften zu einer Firma in die Murrhardter Straße aus. Dort geriet gegen 0.45 Uhr die Absauganlage einer Fertigungsmaschine in Brand. Das Feuer wurde durch die integrierte Löschanlage der Maschine gelöscht. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Backnang: Diebstahl von Geldbörse

Ein Dieb nutzte am Mittwoch die Gunst der Stunde und entwendete im Tagesverlauf aus einem unverschlossenen Fahrzeug, das auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Grabenstraße abgestellt war, eine Geldbörse. Mitunter befanden sich Bargeld sowie eine Bankkarte darin, welche bereits zum Bezahlen eingesetzt worden ist. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, dieses immer zu verschließen und den Verschlusszustand auch nochmals zu prüfen. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell