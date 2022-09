POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstenfahndung

Aalen (ots) - Waiblingen: Über 500 Gramm Haschisch aufgefunden Die Reinigungskraft eines Mehrfamilienhauses in der Langen Straße wurde am Freitag damit beauftragt, ein Kellerabteil zu entrümpeln. Hierbei wurde u.a. ein Koffer, der keinem Bewohner zugeordnet werden konnte, aussortiert und zur Entsorgung an einem ...

mehr