Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pedelec entwendet, Rauchgas entwendet, Sachbeschädigung und Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Pedelec entwendet

Unbekannte entwendeten am Dienstagabend zwischen 19 und 20 Uhr ein Pedelec, das mit einem Faltbügelschloss am Marktplatz angeschlossen war. Der Wert des Pedelecs beläuft sich auf rund 5500 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Pedelec nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Rauchgas eingeatmet

Vorsorglich wurde ein 50-Jähriger am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr ins Krankenhaus gebracht, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er Rauchgase eingeatmet hatte. Der Mann hatte in seiner Wohnung in der Walkstraße eine Pfanne mit Essen auf den Herd gestellt und war dann eingeschlafen. Durch den Rauchmelder wurde er wohl später wieder wach, wobei der die Pfanne selbst auf die Terrasse brachte. Da nicht klar war, wie lange der Mann in der verrauchten Wohnung schlief, ordnete der Notarzt die Verbringung ins Krankenhaus an. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen war mit 2 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Außer dem Notarzt selbst war auch die Besatzung eines Rettungswagens im Einsatz.

Lorch: Sachbeschädigung

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Sonntag 04.09. und Montagmorgen 8 Uhr verursachten, als sie sowohl die Wand, als auch eine Holztüre der Stadtkirche in der Kirchstraße mit weißem Filzstift beschmierten. Hinweise bitte an den Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeug übersehen

Beim Zurücksetzen seines Kleinbusses beschädigte ein 28-Jähriger am Dienstagabend gegen 18 Uhr den hinter ihm stehenden Skoda einer 44-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich in der Oderstraße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell