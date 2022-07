Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ingelheim, A60 nach Unfall mit LKW gesperrt

Heidesheim (ots)

Gegen 11:44 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der A60, Richtung Darmstadt, zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und Ingelheim-Ost gemeldet. Der 65 Jahre alte Fahrer eines mit Weinkisten beladenen LKW (12 Tonner) fuhr hierbei auf einen LKW mit Verkehrssicherungsanhänger der Autobahnmeisterei auf, welcher Arbeiten auf dem rechten Fahrstreifen absicherte. Beide Fahrzeuge wurden dadurch stark beschädigt und versperrten die gesamte Richtungsfahrbahn. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Stand dürften bei ihnen glücklicherweise nur leichte Verletzungen vorliegen. Die Fahrbahn in Richtung Darmstadt musste wegen der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten bis etwa 14:20 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlußstelle Ingelheim-West abgeleitet. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache laufen noch.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell