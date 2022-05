Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Budenheim (ots)

Zwischen vergangenem Montag und Dienstag kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in Budenheim, bei welchem mehrere Wertgegenstände entwendet worden sind. Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, und Dienstagmorgen, gegen 05:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Anwesen in der Hauptstraße, welches sowohl als Wohn-, als auch als Geschäftshaus genutzt wird. Im Innenbereich wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Zwischentüren zum Teil stark beschädigt. Im Wohnbereich des Hauses wurden zudem diverse Wertgegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Zudem bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell