Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Tumult im Sertoriusring

Mainz-Finthen (ots)

Gleich wegen mehrerer Delikte wird sich ein 36-jähriger Mann aus Mainz, welcher am gestrigen Abend für tumultartige Szenen sorgte, strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 20:14 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei im Sertoriusring in Mainz-Finthen gemeldet. Zeugen teilten mit, dass dort ein stark angetrunkener Mann erschienen war und Passanten beschimpfte. Zunächst beleidigte der Mann an einem Kiosk lautstark mehrere Personen. Darunter auch ein 8-jähriges Kind und eine 16-jährige Jugendliche, welche der Mann zusätzlich noch unsittlich berührte und sexuell belästigte. Als immer mehr Passanten hinzukamen, entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung mit einem 28-jährigen Mainzer, welcher sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit seinem sechs Monate alten Baby an der Örtlichkeit befand. Im Rahmen des Streits holte der 36-jährige Aggressor mit seinem Arm aus und schlug in Richtung des in einer Babyschale befindlichen Säuglings, welcher hierbei leicht verletzt wurde. Ob dies mit Absicht oder fahrlässig geschah, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Vater des Kindes setzte sich allerdings dem Angreifer gegenüber zur Wehr und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Angreifer seinerseits ebenfalls verletzt wurde.

Auch nach dem Eintreffen mehrerer Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 reagierte der Mann extrem aggressiv auf alle umstehenden Personen. Er spuckte die hinzugezogenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte an und beleidigte insbesondere die weiblichen Einsatzkräfte fortwährend auf sexueller Grundlage. Der 36-jährige ließ sich nicht beruhigen, musste gefesselt und letztlich zur Dienststelle verbracht werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe verblieb der Mann die darauffolgenden Stunden in der Gewahrsamszelle und muss sich in der Folge strafrechtlich verantworten.

