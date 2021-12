Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Rauchentwicklung im Theater

Dresden (ots)

Wann: 15. Dezember 2021 07:38 - 08:59 Uhr Wo: Glacisstraße

Aus noch unbekannter Ursache waren Gegenstände in einer Küche auf einem Herd in Brand geraten. Dies ging mit einer starken Rauchentwicklung einher. Der Rauch wurde von mehreren Rauchwarnmeldern detektiert, was zur Auslösung der Brandmeldeanlage führte und automatisch die Alarmierung der Feuerwehr zur Folge hatte. Die Einsatzkräfte stellten im Erdgeschoss des Objektes eine starke Verrauchung des Flures und des Treppenraumes fest. Unter Atemschutz ging ein Trupp zur Erkundung vor und konnte mit einem Strahlrohr den Brand löschen. Im Anschluss musste mit aufwändigen Belüftungsmaßnahmen der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt werden. Durch den U-Dienst wurden Schadgasmessungen durchgeführt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Striesen, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell