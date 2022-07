Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell in die Kurve - LKW-Anhänger kippt um

A 61/A 63 - Albig (ots)

Offenbar zu schnell war ein 50-jähriger Fahrer eines LKW mit Anhänger, als er am 7.7.2022 gegen 13 Uhr am Autobahnkreuz Alzey von der A 63 auf die A 61 wechseln wollte. Dabei befuhr der 50-Jährige die A 63 aus Richtung Kaiserslautern kommend und wollte die A 61 in Richtung Koblenz weiter befahren. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit im Kurvenbereich wurde sein Gespann ans Kurvenäußere nach links getragen, geriet in den Grünstreifen bzw. in die Böschung. Dort kippte der Anhänger zur Seite. Zuvor hatte der LKW mehrere Leitbaken und Leitpfosten umgefahren. Den Sachschaden am Anhänger und am LKW schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Auch an den umgefahrenen Baken und Leitpfosten dürfte ein höherer Schaden entstanden sein. Der Anhänger muss derzeit mit Hilfe des Abschleppdienstes wieder aufgerichtet werden. Für diesen Zeitraum wird die Abfahrt von der A 63 zur BAB 61 kurzzeitig gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

