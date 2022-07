Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfälle im Baustellenbereich fordern Leichtverletzte

A 61/Rheinböllen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten kam es am 5.7.2022 gegen 16:30 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz im Baustellenbereich bei Rheinböllen. Dort musste ein 39-jähriger PKW-Fahrer, der die linke Fahrspur benutzte, nach eigenen Angaben eine Vollbremsung durchführen, weil ein LKW, der auf der rechten Fahrspur fuhr, plötzlich nach links gelenkt wurde. Ein dem 39-Jährgen folgender 37-jähriger PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem 39-Jährigen auf. Der 39-Jährige und sein 64-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Am PKW des 37-Jährigen, der aufgefahren war, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der oder die verantwortliche Fahrer*in des LKW fuhr jedoch weiter.

Bereits gegen 14:30 Uhr war es im gleichen Baustellenabschnitt, jedoch in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem Auffahrunfall gekommen. Dort fuhr ein 49-jähriger PKW-Fahrer auf den vorausfahrenden PKW eines 48-jährigen Mannes auf, als dieser verkehrsbedingt bremsen musste. Der 49-Jährige blieb unverletzt, an seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der Fahrer des vorausfahrenden Autos wurde leicht verletzt. An seinem PKW entstand Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Beide PKW noch auf die Tank- und Rastanlage Hunsrück-West fahren. Es kam zunächst zu einem Rückstau. Da dort der angeforderte Rettungswagen zunächst auch im Stau stand, wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber entsandt. Dieser konnte jedoch wieder unverrichteter Dinge abfliegen, da der Rettungswagen dann zeitgleich erschien.

