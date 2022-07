Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Brennender PKW auf der A60 - eine leichtverletzte Person

Heidesheim am Rhein (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:46 Uhr, kam es auf der A60 in Höhe der Anschlussstelle Ingelheim zum Brand eines PKW. In dem Fahrzeug befand sich eine siebenköpfige Familie aus Mainz. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt, dass es im Bereich des Fahrzeughecks brannte und brachte sein Fahrzeug daraufhin auf dem Standstreifen zum Stehen. Bevor der gesamte Fahrzeuginnenraum ausbrannte, konnten sich alle Insassen in Sicherheit bringen. Anschließend wurde das Feuer durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Ingelheim gelöscht. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine Person kam vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell