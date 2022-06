Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zwei Tote bei Verkehrsunfall auf A643

A643 Mainz (ots)

Samstag, 25.06.2022, 23:15 Uhr

Eine 57-jährige Frau und ein 63-jähriger Mann aus Wiesbaden kamen am 25.06.2022, gegen 23:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der A 643 ums Leben. Der 63-jährige Wiesbadener befuhr nach Zeugenaussagen mit seinem dunkelblauen Hyundai die A643 in Fahrtrichtung Wiesbaden mit sehr hoher Geschwindigkeit. In Höhe der Verschwenkung auf der Schiersteiner Brücke - hier ist die Geschwindigkeit 40 km/h angeordnet - verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, wurde über die Leitplanke geschleudert, kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Opel Corsa einer 26-jährigen Mainzerin und blieb auf dem Autodach Liegen. Die junge Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 57-Jährige und er 63-Jährige verstarben noch an der Unfallstelle.

