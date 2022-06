Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 3,26 Promille - Der Wagen, der rollt

Heidesheim (ots)

Frei dem Motto einer Liedzeile eines alten Schlagers, ".... der Wagen der rollt", wurde am 25.06.2022 gegen 16.15 Uhr durch einen aufmerksamen PKW-Fahrer ein Sattelzug am Autobahndreieck Nahetal gemeldet, welcher mit ca.70km7h extreme Schlangenlinien auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Mainz fährt.

Der Sattelzug konnte letztendlich im Bereich Ingelheim gestellt werden. Bis zu diesem Punkt hatte der Fahrer im Laufe seiner Schicht bereits 370km zurückgelegt.

Der beim Fahrer durchgeführten Atemalkoholtest ergab gegen 16.30 Uhr einen Wert von 3,26 Promille !

Im Anschluss wurde der Fahrer, zwecks Blutentnahme zur Dienststelle gefahren.

Ein Strafverfahren gegen den Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Darüber hinaus sind Maßnahmen seiner Vorgesetzen des Transportunternehmens nicht ausgeschlossen.

Weitere Fahrtätigkeiten in Deutschland sind für den Fahrer in Deutschland ab sofort nicht mehr gestattet, so dass für ihn ab jetzt gilt: "I'm walking".

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell