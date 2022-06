Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person - Sperrung beider Richtungsfahrbahnen.

Rheinböllen (ots)

Am 24.06.2022 gegen 18:40 Uhr befahren auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz vier Fahrzeuge hintereinander auf der linken Fahrspur den Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Rheinböllen. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer muss verkehrsbedingt bremsen. Aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand fährt ein 24-jähriger Fahrzeugführer auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. In der Folge fahren zwei weitere Fahrzeuge auf die bereits verunfallten Fahrzeuge auf. Alle Fahrzeuge sind beschädigt, drei sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000EUR. Ein weiterer 24-jähriger Unfallbeteiligter wird leicht verletzt und wird in ein umliegendes Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung verbracht.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens innerhalb des Baustellenbereichs mussten kurzzeitig beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt werden, damit die Einsatzkräfte die Unfallstelle erreichen konnten. Im Anschluss wurde auf jeder Richtungsfahrbahn ein Fahrstreifen freigegeben. Zwischenzeitlich entstand ein erheblicher Rückstau von mehreren Kilometern in beiden Richtungen. Nach der Bergung aller Fahrzeuge wurden die Fahrbahnen wieder freigegeben. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch die Polizeiautobahnstation Mendig, die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, die Feuerwehr Stromberg, der Rettungsdienst, der Abschleppdienst sowie die Autobahnmeisterei Emmelshausen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass eine Rettungsgasse bereits bei stockendem Verkehr gebildet werden muss und nicht erst wenn sich Einsatzfahrzeuge mit Sondersignal nähern.

