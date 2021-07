Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.07.2021 mit einem Beitrag aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Kleingartach: Weinbergtraktor abgestürzt Freitagnachmittag stürzte ein 58-jähriger Traktorfahrer im Weinberg um. Er überschlug sich mit seinem Schmalspur Weinbergtraktor und stürzte den Weinberg hinunter. Am Fuße des Wein-berges kam er zum Liegen. Der aus Kleingartach stammende Mann wurde mit dem Rettungs-hubschrauber in eine Klinik geflogen. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Stadtkreis Heilbronn HN-Böckingen: Brand in einem 3-Familienwohnhaus Freitag, Spätnachmittag, kam es im Bereich einer Terrassentüre im 1. OG eines 3-Familienhauses zum Brandausbruch. Das Feuer setzte sich über die Hausfassade fort und beschädigte auch noch den Dachstuhl des Gebäudes. Die Feuerwehr Heilbronn, die mit 7 Fahrzeugen und 29 Mann vor Ort war, hatte den Brand rasch unter Kontrolle und schaffte alle Bewohner aus dem Haus. Neun Bewohner waren dabei bereits verletzt und wurden dem Ret-tungsdienst, der mit 9 Fahrzeugen, 20 Rettungssanitätern und einem Notarzt vor Ort waren, übergeben. Von den 9 Verletzten erlitten 6 Personen mehrere Brandwunden, 3 Personen erlit-ten Rauchgasvergiftungen. Unter den Verletzten waren auch Kinder. Alle 9 Verletzten wurden stationär ins Klinikum eingeliefert. Die Ursache des Brandausbruchs ist Gegenstand der poli-zeilichen Ermittlungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 75.000,-- EUR.

