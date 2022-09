Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwerer Unfall auf L2385

Aalen (ots)

Wört: Frontalzusammenstoß-zwei Schwerverletzte

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der L2385 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 8.30 Uhr war ein 23 Jahre alter Golf-Fahrer in Richtung Wört unterwegs, gleichzeitig fuhr eine 69-Jährige mit ihrem Mercedes entgegengesetzt in Richtung Mönchsroth. Hierbei kam es zur Frontalkollision beider Fahrzeuge. Der 23-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben zwei Rettungswagenbesatzungen war auch ein Notarztwagen im Einsatz. Zudem befanden sich die Feuerwehren aus Wört und Ellwangen mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Die Strecke musste vollgesperrt werden. Eine Umleitung wurde über Stödtlen und Gaxhardt eingerichtet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße ist Stand 11.15 Uhr noch voll gesperrt. Zur Klärung des genaueren Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.

