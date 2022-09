Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von E-Bike und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: E-Bike entwendet

Ein unbekannter Dieb entwendete am Dienstag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17 Uhr ein schwarzes E-Bike der Marke Fischer, welches auf einem Fahrradparkplatz beim THG in der Curfeßstraße abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1400 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten oder dem Verbleib des Rades machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis Vorfahrt missachtet

Am Dienstag missachtete, gegen 21 Uhr, ein 27-jähriger Jaguar-Fahrer beim Abbiegen in die Schleifbrückenstraße die Vorfahrt eines ebenfalls 27-jährigen Audi-Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Jaguar-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, welcher sich bei einem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest bestätigte. Er musste sich deshalb einer Blutprobe unterziehen. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Ein schwarzer Jeep wurde am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr auf dem mitarbeiterparkplatz eines Autohauses in der Lorcher Straße beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ rund 500 Euro Schaden.

Am Mittwochnachmittag stieß ein unbekannter Verursacher gegen ein Verkehrszeichen in der Goethestraße in der Nähe des Hallenbades. Auch hier entstanden mehrere hundert Euro Schaden.

Hinweise auf die Verursacher nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

