Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Fahrrad entwendet

Aalen (ots)

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht in Parkhaus gesucht

Am Dienstag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Parkhaus Adlerplatz in der Kanalstraße einen geparkten Hyundai und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen Pkw mit Anhängerkupplung. Der Schaden am Hyundai wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Fahrrad entwendet

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde ein schwarzgrünes Mountainbike der Marke Ghost entwendet. Das Fahrrad war im Bereich der Unterführung zum Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Winterbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15:30 Uhr in der Talstraße einen geparkten VW und fuhr anschließend weiter. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Kernen im Remstal: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 8 Uhr wurde in der Bühläckerstraße ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Fellbach: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt - geflüchteter Verursacher gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht dringend Zeugen nach einer Unfallflucht am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr an der Einmündung Rommelshauser Straße / Kleinfeldstraße. Ein 36-jähriger Radfahrer fuhr die Rommelshauser Straße entlang und wollte an der Einmündung zur Kleinfeldstraße Straße nach links auf den dortigen Radweg abbiegen. Hierbei wurde er von einem bisher unbekannten Autofahrer, der ihn zeitgleich überholen wollte, gestreift, woraufhin er zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher, der mit einem Kleinwagen unterwegs war, fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der 36-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell